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среда, 26 декабря 2018 07:10

Доллар закрепился в курсах Нацбанка

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Доллар закрепился в курсах Нацбанка
Доллар и евро не изменились в курсах валют. Фото: Politeka

Национальный банк Украины на 26 декабря установил курс доллара на уровне 27,43 грн. Это столько же, как было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро не изменился. Стоит 31,31 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,60 грн, продают по 27,77 грн.

За евро предлагают 31,22 грн. Продают по 31,63 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

В конце 2018-го не будет декабрьской девальвации гривны. Такой прогноз озвучил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, подводя итоги 2018 года.

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