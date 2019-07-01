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вторник, 02 июля 2019 07:10

Доллар закрепился на новой отметке

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Доллар закрепился на новой отметке
Доллар подорожал на 3 коп. Фото: Укрінформ

Национальный банк Украины на 2 июля установил курс доллара на уровне 26,17 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 2 коп. Стоит 29,74 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,09 грн, продают по 26,13 грн.

За евро предлагают 29,50 грн. Продают по 29,58 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020 года доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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Дата
02
июля

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