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пятница, 14 июня 2019 07:10

Доллар закрепился на новой отметке

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Доллар закрепился на новой отметке
Доллар подорожал на 1 копейку. Фото: Новое Время

Национальный банк Украины на 14 июня установил курс доллара на уровне 26,41 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 29,82 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,30 грн, продают по 26,57 грн.

За евро предлагают 29,61 грн. Продают по 30,06 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До конца июня доллар продолжит колебаться. Вероятно падение курса до 26 грн. Затем снова рост до 27 грн или чуть выше.

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