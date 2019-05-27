Доллар закрепился на новой отметке

Доллар подешевел на 15 коп. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 28 мая установил курс доллара на уровне 26,32 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 14 коп. Стоит 29,47 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,26 грн, продают по 26,30 грн.

За евро предлагают 29,37 грн. Продают по 29,45 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Украина должна сохранять репутацию ответственной страны. Так ответил премьер-министр Владимир Гройсман на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт в стране. По словам премьера, Украина выполняет свои обязательства, а населению не нужны финансовые кризисы.