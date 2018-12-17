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вторник, 18 декабря 2018 07:10

Доллар закрепился на новой отметке

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Доллар закрепился на новой отметке
Доллар подорожал на 5 коп. Фото: ru.tsn.ua

Национальный банк Украины на 18 декабря установил курс доллара на уровне 27,88 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 21 коп. Стоит 31,62 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,93 грн, продают по 27,99 грн.

За евро предлагают 31,61 грн. Продают по 31,76 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

Украинцам предлагают покупать облигации внутреннего государственного займа. Минфин называет их альтернативой депозитам. В то же время популяризация ОВГЗ среди населения - это составляющая стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы.

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Дата
18
декабря

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