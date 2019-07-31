Доллар вплотную приблизился к психологической границе

Доллар подешевел на 6 копеек. Фото: Перший кабельний

Национальный банк Украины на 1 августа установил курс доллара на уровне 25,02 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 8 коп. Стоит 27,90 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,89 грн, продают по 25,21 грн.

За евро предлагают 27,70 грн. Продают по 28,13 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.