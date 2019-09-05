Доллар вернулся к росту

Национальный банк Украины на 6 сентября установил курс доллара на уровне 25,31 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 15 коп. Стоит 27,98 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
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В обменниках доллар покупают по 25,16 грн, продают по 25,19 грн.
За евро предлагают 27,67 грн. Продают по 27,57 грн.
Российский рубль скупают и продают по 37 коп.
К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.
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