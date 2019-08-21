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четверг, 22 августа 2019 07:10

Доллар вернулся к росту

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Доллар вернулся к росту
Доллар подорожал на 7 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 22 августа установил курс доллара на уровне 25,20 грн. Это на 7 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 15 коп. Стоит 27,98 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,20 грн, продают по 25,25 грн.

За евро предлагают 27,89 грн. Продают по 27,98 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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