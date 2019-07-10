Доллар вернулся к росту

Доллар подорожал на 22 коп. Фото: Кореспондент

Национальном банке Украины на 11 июля установил курс доллара на уровне 25,70 грн. Это на 22 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 27 коп. Стоит 28,83 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,95 грн, продают по 26,05 грн.

За евро предлагают 29,05 грн. Продают по 29,21 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.