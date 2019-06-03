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вторник, 04 июня 2019 07:10

Доллар вернулся к росту

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Доллар вернулся к росту
Доллар подорожал на 10 коп. Фото: Ракурс

Национальный банк Украины на 4 июня установил курс доллара на уровне 26,95 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 20 коп. Стоит 30,14 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,76 грн, продают по 26,90 грн.

За евро предлагают 29,90 грн. Продают по 29,98 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

В конце мая доллар начал дорожать. За последние 2 дня месяца добавил 47 коп. На 31 мая Национальный банк установил курс доллара на уровне 26,87 грн/долл.

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04
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