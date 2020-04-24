Доллар вернулся к росту: курс на 27 апреля

Доллар подорожчал на 13 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 27 апреля установил курс доллара на уровне 27,14 грн. Это на 13 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 20 коп. Стоит 29,33 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,25 грн. Продают по 27,34 грн.

За евро предлагают 29,25 грн. Продают по 29,37 грн.

Российский рубль покупают и продают по 35 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.