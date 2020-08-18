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вторник, 18 августа 2020 11:18

Доллар в обменниках подешевел

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Обменники утром 18 августа опустили курс доллара на 5 коп. - до 27,45 грн.

Продают доллары в обменниках по курсу 27,15 грн, пишет Униан.

Автор: pixabay.com
  Национальный банк на 18 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,3 грн.
Национальный банк на 18 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,3 грн.

Курс евро остался на уровне предыдущего дня - 32,5 грн. Продать евро можно по 31,9 грн.

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Национальный банк на 18 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,3 грн. Евро - 32,37 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019 года - 24,08 грн.

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