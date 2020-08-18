Доллар в обменниках подешевел

Обменники утром 18 августа опустили курс доллара на 5 коп. - до 27,45 грн.

Продают доллары в обменниках по курсу 27,15 грн, пишет Униан.

Курс евро остался на уровне предыдущего дня - 32,5 грн. Продать евро можно по 31,9 грн.

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Национальный банк на 18 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,3 грн. Евро - 32,37 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019 года - 24,08 грн.