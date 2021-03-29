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вторник, 30 марта 2021 07:10

Доллар удивил стабильностью

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Доллар удивил стабильностью
Курс доллара со вчерашнего дня не изменился. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 30 марта установил курс доллара на уровне 27,97 грн. Это столько же, как и вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 32,97 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,83 грн. Продают по 28,01 грн.

За евро предлагают 32,71 грн. Продают по 33,05 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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