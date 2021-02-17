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четверг, 18 февраля 2021 07:10

Доллар существенно подорожал

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Доллар существенно подорожал
Доллар подорожал на 7 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 18 февраля установил курс доллара на уровне 27,90 грн. Это на 7 коп. больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 13 коп. Стоит 33,64 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,79 грн. Продают по 28,02 грн.

За евро предлагают 33,40 грн. Продают по 33,81 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
18
февраля

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