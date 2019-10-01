Доллар стремительно рванул вверх

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3285
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2916
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 936
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7164
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9711
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2763
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3330
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3753
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 747
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 846
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 666
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6120
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1359
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 07:10

Доллар стремительно рванул вверх

  Комментировать
Доллар стремительно рванул вверх
Доллар подорожал на 36 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 2 октября установил курс доллара на уровне 24,55 грн. Это на 36 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 42 коп. Стоит 26,76 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без карточек и смартфонов: Ощадбанк позволил оплачивать покупки кольцом

В обменниках доллар покупают по 25,03 грн. Продают по 25,07 грн.

За евро предлагают 26,90 грн. Продают по 27,34 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар стремительно рванул вверх». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 70796
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 50464
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 33003
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 27192
Выбрали &quot;Miss BumBum 2019&quot;: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали "Miss BumBum 2019": "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 23409
Экономика
Назвали самую дешевую квартиру, которую арендовали в сентябре
Назвали самую дешевую квартиру, которую арендовали в сентябре Просмотров: 747
Украинскому монетному двору исполнилось 25 лет
Украинскому монетному двору исполнилось 25 лет
 Просмотров: 90
Субсидии получат все - премьер
Субсидии получат все - премьер Просмотров: 2061
Угля по такой низкой цене, как "Роттердам+", в Украине нет - Кушнирук
Угля по такой низкой цене, как "Роттердам+", в Украине нет - Кушнирук Просмотров: 315
Нардепы получили первую зарплату: кто сколько заработал
Нардепы получили первую зарплату: кто сколько заработал Просмотров: 3708
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
2
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
Голосов: 21919
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua