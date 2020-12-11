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понедельник, 14 декабря 2020 07:10

Доллар стремительно дешевеет

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Доллар стремительно дешевеет
Доллар подешевел на 11 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 14 декабря установил курс доллара на уровне 27,97 грн. Это на 11 копеек меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 33,89 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,95 грн. Продают по 28,19 грн.

За евро предлагают 33,74 грн. Продают по 34,16 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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