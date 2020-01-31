Доллар стоит дороже 25 грн

Доллар подорожал на 11 коп. Фото: 24 канал

Национальный банк Украины на 3 февраля установил курс доллара на уровне 25,02 грн. Это на 11 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 18 коп. Стоит 27,65 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,91 грн. Продают по 25,01 грн.

За евро предлагают 27,47 грн. Продают по 27,61 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.