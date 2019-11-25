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вторник, 26 ноября 2019 07:10

Доллар стоит дешевле всего с января 2016-го

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Доллар стоит дешевле всего с января 2016-го
Доллар подешевел на 11 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 26 ноября установил курс доллара на уровне 24,05 грн. Это на 11 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 25 коп. Стоит 26,47 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают и продают по 24,10 грн.

За евро предлагают 26,49 грн. Продают по 26,56 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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