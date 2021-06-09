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четверг, 10 июня 2021 07:10

Доллар стоит дешевле всего с июля 2020 года

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Доллар стоит дешевле всего с июля 2020 года
Доллар подешевел на 4 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 10 июня установил курс доллара на уровне 27,09 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 33,02 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,02 грн. Продают по 27,08 грн.

За евро предлагают 32,88 грн. Продают по 32,99 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп., продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
10
июня

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