Доллар стоит дешевле всего с июля 2020 года

Национальный банк Украины на 10 июня установил курс доллара на уровне 27,09 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 9 коп. Стоит 33,02 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
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В обменниках доллар покупают по 27,02 грн. Продают по 27,08 грн.
За евро предлагают 32,88 грн. Продают по 32,99 грн.
Российский рубль покупают по 36 коп., продают по 37 коп.
Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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