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пятница, 12 октября 2018 07:10

Доллар стоит дешевле 28 грн

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Доллар стоит дешевле 28 грн
Доллар подешевел на 2 коп. Фото: Slovechco

Национальный банк Украины на 12 октября установил курс доллара на уровне 27,98 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 19 коп. Стоит 32,39 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,99 грн, продают по 28,04 грн.

За евро предлагают 32,32 грн. Продают по 32,39 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В Украине с 1 апреля по 1 октября количество банковских отделений сократилось с 9,440 тыс. до 8,750 тыс. Больше всего отделений закрыл Ощадбанк - 383. Приватбанк закрыл 177 отделений. Укрсоцбанк - 65. За это время более 7 банковских отделений открыл Укрбудінвестбанк. А-Банк открыл 5 отделений, Укргазбанк - 4.

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Дата
12
октября

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