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четверг, 12 декабря 2019 07:10

Доллар снова подешевел: курс на 12 декабря

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Доллар снова подешевел: курс на 12 декабря
Доллар подешевел на 8 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 12 декабря установил курс доллара на уровне 23,60 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 10 коп. Стоит 26,14 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,47 грн. Продают по 23,48 грн.

За евро предлагают 25,92 грн. Продают по 26,04 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
12
декабря

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