Доллар шокирует: курс валют на 26 сентября

Доллар подешевел на 8 коп. Фото: politeka.net

Национальный банк Украины на 26 сентября установил курс доллара на уровне 24,12 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 15 коп. Стоит 26,48 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,08 грн. Продают по 24,17 грн.

За евро предлагают 26,34 грн. Продают по 27,55 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.