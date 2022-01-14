Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн. Чего ждать на следующей неделе

Американская валюта подорожала на 30-40 коп. Фото: mind.ua

В Украине резко вырос курс доллара. Утром пятницы в обменниках американская валюта подорожала на 30-40 коп. по сравнению с предыдущим днем - в среднем до 28,1 ггрн/$.

Гривна падает из-за проблем с энергоносителями и рисков военной агрессии со стороны России, объяснил Gazeta.ua финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Сейчас идет масштабный отток капитала из страны со стороны нерезидентов и внутренних инвесторов. Нерезиденты выводят капитал по всему миру, это связано с ужесточением кредитно-денежной политики США, соответственно, для них более надежным и привлекательным становится доллар", - говорит он.

Валюта резко подорожала из-за рисков возможной военной агрессии России, говорит экономист.

"Переговоры Кремля с западными партнерами жесткие, стороны непримиримы. Вчера начала падать стоимость украинских еврооблигаций, из-за возможных военных действий на территории Украины нерезиденты выходят из гривневых ОВГЗ. К ним присоединились локальные бизнесмены и инвесторы, пытающиеся пересидеть сложное время в "тихой гавани" и сохранить свой капитал", - объясняет Шевчишин.

Вторая причина резкого обесценивания гривны - высокие цены на энергоносители и растущий импорт.

"На курс давит необходимость покупать уголь и газ. Представители Нафтогаза заявили, что в случае затяжных низких температур необходимо дополнительно два - три миллиарда кубов газа. Это существенный объем, без него страна не сможет пережить зиму", - говорит эксперт.

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В то же время многие предприниматели жалуются, что обещанные льготные тарифы на газ они до сих пор не получают, поэтому промышленность снижает объемы производства.

"Нехватку товаров приходится замещать импортными, активизация импортеров тоже давит на курс", - говорит эксперт.

Шевчишин также обратил внимание на то, что увеличение курса привлекает активизировавшихся спекулянтов. Из-за панических настроений к скупке валюты подключается и население, которое может еще больше разогнать курс.

На следующей неделе межбанковский валютный рынок попытается выйти за отметку 28 грн/$., прогнозирует Шевчишин.

"Некоторое время потопчется на этом месте, потом может быть 28,1 или 28,2. Более высокая цель - 28,6. Но это при агрессивном выходе инвесторов из страны. Наличный рынок будет жить своей жизнью, но в основном будет подражать межбанку. Ведь население после новогодних праздников и в условиях растущей инфляции не имеет больших сумм наличных, чтобы масштабно повлиять на рынок", - отметил аналитик.

НБУ на 14 января установил официальный курс гривны на уровне 27,74 грн/$. В четверг гривна ослабла на 3 коп. по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 31,78 грн/€, то есть гривна подешевела на 30 коп. к предыдущему показателю. Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/$, с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/$.