Доллар резко подорожал

Доллар подорожал на 36 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 2 октября установил курс доллара на уровне 24,55 грн. Это на 36 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 42 коп. Стоит 26,76 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,03 грн. Продают по 25,07 грн.

За евро предлагают 26,90 грн. Продают по 27,34 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.