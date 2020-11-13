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понедельник, 16 ноября 2020 07:10

Доллар резко подешевел

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Доллар резко подешевел
Доллар подешевел на 8 копеек. Фото: pixabay

Национальный банк Украины на 16 ноября установил курс доллара на уровне 28,12 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 33,21 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,11 грн. Продают по 28,33 грн.

За евро предлагают 33,01 грн. Продают по 33,41 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
16
ноября

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