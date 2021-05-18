Доллар рекордно подешевел

Доллар подешевел на 12 копеек. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 19 мая установил курс доллара на уровне 27,43 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было вчера.

Это самый низкий курс доллара с сентября 2020 года, сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 33,53 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,53 грн. Продают по 27,5 грн.

За евро предлагают 33,2 грн. Продают по 33,38 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.