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четверг, 04 июля 2019 17:25

Доллар рекордно подешевел с апреля 2018-го

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Доллар рекордно подешевел с апреля 2018-го
За сутки доллар подешевел на 17 коп. Фото: www.rbc.ua

Доллар стоит дешевле всего с апреля 2018-го. Нацбанк на 5 июля установил официальный курс 25,87 грн/долл.

За сутки американская валюта подешевела на 17 коп. 4 июля стоила 26,04 грн/долл, сообщил Национальный банк.

Дешеветь доллар начал в конце июля. В июне, наоборот, курс рос. 5 июня составлял 27,20 грн/долл.

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С начала года доллар упал на 6,6%, или на 1,81 грн. 1 января стоил 27,68 грн.

Гривна укрепилась благодаря продаже Минфином облигаций внутреннего государственного займа. Также иностранные инвесторы активно скупали гривны, египетские фунты и ценные бумаги, номинированные в этих валютах.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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Дата
04
июля

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