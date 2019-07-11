Доллар растет: сколько стоит 12 июля

Доллар подорожал на 10 коп. Фото: Politeka.net

Национальный банк Украины на 12 июля установил курс доллара на уровне 25,80 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 28 коп. Стоит 29,11 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,96 грн, продают по 26,02 грн.

За евро предлагают 29,12 грн. Продают по 29,25 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.