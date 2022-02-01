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среда, 02 февраля 2022 07:10

Доллар просел, но подорожала евровалюта – курс на 2 февраля

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Доллар просел, но подорожала евровалюта – курс на 2 февраля
Евро подорожал на 14 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 2 февраля, на уровне 28,32 грн/долл.

Во вторник гривна подорожала на 14 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 31,89 грн/евро, то есть гривна подешевела на 14 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,41-28,43, к евро - на уровне 32,00-32,02, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,1727 37,40 / 38,50 37,60 / 38,40
злотый 6,9629 6,75 / 6,97 6,80 / 6,95
10 российских рублей 3,6948 3,50 / 3,72 3,59 / 3,68
швейцарский франк 30,7353 29,70 / 31,05 30,40 / 31,20

На 1 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,46 грн/долл., евро – 31,75 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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