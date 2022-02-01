Доллар просел, но подорожала евровалюта – курс на 2 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 2 февраля, на уровне 28,32 грн/долл.
Во вторник гривна подорожала на 14 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 31,89 грн/евро, то есть гривна подешевела на 14 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,41-28,43, к евро - на уровне 32,00-32,02, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,1727
|37,40 / 38,50
|37,60 / 38,40
|злотый
|6,9629
|6,75 / 6,97
|6,80 / 6,95
|10 российских рублей
|3,6948
|3,50 / 3,72
|3,59 / 3,68
|швейцарский франк
|30,7353
|29,70 / 31,05
|30,40 / 31,20
На 1 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,46 грн/долл., евро – 31,75 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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