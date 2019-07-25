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пятница, 26 июля 2019 07:10

Доллар продолжил дешеветь

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Доллар продолжил дешеветь
Доллар подешевел на 3 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 26 июля установил курс доллара на уровне 25,48 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 10 коп. Стоит 28,32 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,54 грн, продают по 25,59 грн.

За евро предлагают 28,47 грн. Продают по 28,59 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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