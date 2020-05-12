Доллар продолжил дешеветь: курс на 13 мая

 
Ексклюзивы
1/5
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 855
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 711
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 315
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 3132
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 396
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3105
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4824
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3906
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2700
Фото
Все фото
3
7
6
3
4
Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума
Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Видео
Все видео
Институт Укравтодора аттестовал заброшенный завод для участия "Автострады" в тендерах Житомирщины - СМИ
Институт Укравтодора аттестовал заброшенный завод для участия "Автострады" в тендерах Житомирщины - СМИ
В Украине появились 200 000 одной монетой
В Украине появились 200 000 одной монетой
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 324
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3105
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3906
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 450
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 07:10

Доллар продолжил дешеветь: курс на 13 мая

  Комментировать
Доллар продолжил дешеветь: курс на 13 мая
Доллар подешевел на 2 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 13 мая установил курс доллара на уровне 26,79 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 29,08 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоит ли бежать в обменники: аналитик назвал курс доллара на неделю

В обменниках доллар покупают по 26,93 грн. Продают по 26,97 грн.

За евро предлагают 28,94 грн. Продают по 29,01 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар продолжил дешеветь: курс на 13 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Снайпер шесть раз выстрелил в Папу

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 19800
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 16670
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 15642
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 12357
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 12015
Экономика
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект Просмотров: 72
Комитет Геруса поддержал антикризисный энергетический план правительства
Комитет Геруса поддержал антикризисный энергетический план правительства 1 Просмотров: 270
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
 Просмотров: 855
Где найти работу человеку без опыта
Где найти работу человеку без опыта Просмотров: 414
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
3
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
3
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 24460
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua