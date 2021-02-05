Доллар продолжает стремительно падать

Доллар подешевел на 11 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 8 февраля установил курс доллара на уровне 27,78 грн. Это на 11 коп меньше, чем в конце прошлой недели.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 33,28 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,72 грн. Продают по 27,93 грн.

За евро предлагают 33,07 грн. Продают по 33,49 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-му. К этому преимущественно дешевел. Меньше стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.