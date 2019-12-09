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вторник, 10 декабря 2019 07:10

Доллар продолжает падать

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Доллар продолжает падать
Доллар подешевел на 4 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 10 декабря установил курс доллара на уровне 23,68 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 26,23 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,68 грн. Продают по 23,71 грн.

За евро предлагают 26,14 грн. Продают по 26,06 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
10
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