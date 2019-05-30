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пятница, 31 мая 2019 07:10

Доллар продолжает дорожать

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Доллар продолжает дорожать
Доллар подорожал на 19 коп. Фото: Народна правда

Национальный банк Украины на 31 мая установил курс доллара на уровне 26,87 грн. Это на 19 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 15 коп. Стоит 29,91 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,71 грн, продают по 26,87 грн.

За евро предлагают 29,78 грн. Продают по 29,91 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

В Украине завершила работу миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом. В Киеве миссия МВФ находилась с 21 по 29 мая. Оценивала реформы, обсуждала политические и экономические события в Украине.

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Дата
31
мая

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