Доллар продолжает дешеветь

Доллар подешевел на 3 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 18 декабря установил курс доллара на уровне 23,46 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,19 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,31 грн. Продают по 23,38 грн.

За евро предлагают 25,89 грн. Продают по 26,02 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.