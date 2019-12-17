Доллар продолжает дешеветь

Национальный банк Украины на 18 декабря установил курс доллара на уровне 23,46 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,19 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с Приватбанком, если его национализацию признают незаконной
В обменниках доллар покупают по 23,31 грн. Продают по 23,38 грн.
За евро предлагают 25,89 грн. Продают по 26,02 грн.
Российский рубль скупают и продают по 36 коп.
По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.
×
Комментарии