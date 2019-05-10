Доллар продолжает дешеветь

Доллар подешевел на 4 коп. Фото: Погляд

Национальный банк Украины на 11 мая установил курс доллара на уровне 26,20 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 29,42 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,36 грн, продают по 26,42 грн.

За евро предлагают 29,51 грн. Продают по 29,60 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

В Украине в апреле наличной валюты купили на $115,4 млн больше, чем продали. Уже второй месяц подряд население покупает валюты больше, чем продает. В апреле купили $1,205 млрд, продали - $1,089 млрд.