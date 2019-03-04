Доллар продолжает дешеветь

Доллар подешевел на 4 коп. Фото: Главком

Национальный банк Украины на 5 марта установил курс доллара на уровне 26,82 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 16 коп. Стоит 30,41 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,81 грн, продают по 26,85 грн.

За евро предлагают 30,39 грн. Продают по 30,47 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

В течение последней недели выросли ставки по депозитам в долларах и евро. В то же время гривневые вклады подешевели. Больше всего подешевели бессрочные депозиты в нацвалюте - на 0,16 п п. Их предлагают под 8,14% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,01 п п до 13,97% годовых.