Доллар продолжает бить рекорды

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 927
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2538
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1143
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1890
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2538
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1062
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1512
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1215
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2214
Фото
Все фото
16
13
6
4
3
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4374
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1575
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30627
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 279
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
пятница, 13 сентября 2019 11:30

Доллар продолжает бить рекорды

  Комментировать
Доллар продолжает бить рекорды
Доллар подешевел на 13 коп. Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины на 13 сентября установил курс доллара на уровне 24,83 грн. Это на 13 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 25 коп. Стоит 27,22 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда доллар подорожает

В обменниках доллар покупают по 24,73 грн, продают по 24,81 грн.

За евро предлагают 27,27 грн. Продают по 27,39 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар продолжает бить рекорды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Украинского священика застрелили в Польше

Ганс Кристиан Грам: в чью честь Google посвятил дудл

Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины

На рынке взорвалась бомба: 20 погибших

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 57493
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 42924
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 12 Просмотров: 27388
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 6 Просмотров: 22779
Не узнал - Павел Гриб о конфузе с Зеленским
Не узнал - Павел Гриб о конфузе с Зеленским 1 Просмотров: 11556
Экономика
В Украину приехала миссия МВФ
В Украину приехала миссия МВФ Просмотров: 63
Украина заняла последнее место в Европе в рейтинге экономических свобод
Украина заняла последнее место в Европе в рейтинге экономических свобод Просмотров: 243
Эксперты объяснили, что нужно изменить в Трудовом кодексе
Эксперты объяснили, что нужно изменить в Трудовом кодексе
 1 Просмотров: 1791
Стало известно, кто виновен в блокировании работы Юго-Западной желдороги – СМИ
Стало известно, кто виновен в блокировании работы Юго-Западной желдороги – СМИ Просмотров: 1377
Уголь по Роттердам+ купить невозможно - ДТЭК Энерго
Уголь по Роттердам+ купить невозможно - ДТЭК Энерго Просмотров: 630
Больше всего комментируют
12
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
6
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
Голосов: 21684
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua