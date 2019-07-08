Доллар продолжает бить рекорды

Доллар подешевел на 11 коп. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 9 июля установил курс доллара на уровне 25,60 грн. Это на 11 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 24 коп. Стоит 28,71 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,73 грн, продают по 25,79 грн.

За евро предлагают 28,87 грн. Продают по 28,99 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

Последний раз доллар столько стоил в декабре 2016-го. До отметки ниже 26 грн/долл. курс валют опустился 5 июля. Тогда Нацбанк установил официальный курс на уровне 25,87 грн/долл.