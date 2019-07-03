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четверг, 04 июля 2019 07:10

Доллар приблизился к 26 грн

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Доллар приблизился к 26 грн
Доллар подешевел на 13 коп. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 4 июля установил курс доллара на уровне 26,04 грн. Это на 13 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 17 коп. Стоит 29,41 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,99 грн, продают по 26,05 грн.

За евро предлагают 29,33 грн. Продают по 29,44 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020 года доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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