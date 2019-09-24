Доллар приблизился к 24 грн

Доллар подешевел на 12 коп. Фото: Главком

Национальный банк Украины на 25 сентября установил курс доллара на уровне 24,20 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 26,63 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,12 грн. Продают по 24,16 грн.

За евро предлагают 26,47 грн. Продают по 27,56 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.