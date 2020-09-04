Доллар приближается к 28 грн

Доллар подорожал на 4 коп. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украины на 7 сентября установил курс доллара на уровне 27,73 грн. Это на 4 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 12 коп. Стоит 32,85 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,64 грн. Продают по 27,71 грн.

За евро предлагают 32,57 грн. Продают по 32,67 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.