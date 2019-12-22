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понедельник, 23 декабря 2019 07:10

Доллар приближается к 23 грн

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Доллар приближается к 23 грн
Доллар подешевел на 3 коп. Фото: УНН

Национальный банк Украины на 23 декабря установил курс доллара на уровне 23,32 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходным.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 25,84 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,13 грн. Продают по 23,17 грн.

За евро предлагают 25,61 грн. Продают по 25,69 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
23
декабря

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