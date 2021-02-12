Доллар прекратил стремительный рост

Колебания курса доллара приостановились. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 15 февраля установил курс доллара на уровне 27,84 грн. Это столько же, как и в конце прошлой недели.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 13 коп. Стоит 33,68 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,77 грн. Продают по 28 грн.

За евро предлагают 33,44 грн. Продают по 33,85 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.