Доллар подорожал на 22 копейки. Фото: "Главком".

Нацбанк Украины установил курс доллара на уровне 24,46 грн. Это на 22 коп. больше, чем было вчера, передает НБУ.

Евро - 26. 94 грн. Российский рубль - 38 коп, а злотый - 6.30 грн.

Доллар покупают по 24,06 грн, продают по 24,36 грн.

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За евро предлагают 26,43 грн. Продают по 26,91 грн.

Российский рубль скупают за 35 коп., Продают по 38 коп.

Злотый покупают по 6,05, продают по 6.30 грн.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.