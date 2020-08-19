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четверг, 20 августа 2020 07:10

Доллар подорожал впервые за 2 недели

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Доллар подорожал впервые за 2 недели
Доллар подорожал на 9 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 20 ноября установил курс доллара на уровне 27,31 грн. Это на 9 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 11 коп. Стоит 32,6 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,4 грн. Продают по 27,49 грн.

За евро предлагают 32,39 грн. Продают по 32,52 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
20
августа

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