Доллар подорожал впервые за 2 недели

Национальный банк Украины на 20 ноября установил курс доллара на уровне 27,31 грн. Это на 9 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 11 коп. Стоит 32,6 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
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В обменниках доллар покупают по 27,4 грн. Продают по 27,49 грн.
За евро предлагают 32,39 грн. Продают по 32,52 грн.
Российский рубль покупают и продают по 37 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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