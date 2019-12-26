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пятница, 27 декабря 2019 07:10

Доллар подорожал впервые с начала декабря

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Доллар подорожал впервые с начала декабря
Доллар подорожал на 4 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 27 декабря установил курс доллара на уровне 23,29 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 25,80 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,29 грн. Продают по 23,62 грн.

За евро предлагают 25,63 грн. Продают по 26,37 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
27
декабря

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