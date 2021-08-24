Доллар подорожал после длинных выходных

 
Ексклюзивы
1/5
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 243
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 774
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1017
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 7929
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 963
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1404
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 549
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 621
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 234
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1143
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 225
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1242
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1773
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 450
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 07:10

Доллар подорожал после длинных выходных

  Комментировать
Доллар подорожал после длинных выходных
Доллар подорожал на 2 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 25 августа установил курс доллара на уровне 26,67 грн. Это на 2 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 31,13 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит $2,7 млрд от МВФ

В обменниках доллар покупают по 26,61 грн. Продают по 26,82 грн.

За евро предлагают 30,98 грн. Продают по 31,38 грн.

Российский рубль покупают по 33 коп. Продают по 37.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар подорожал после длинных выходных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Освободили столицу от немцев

Самое читаемое
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 17640
Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы
Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы
27
 1 Просмотров: 9945
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 8001
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 5787
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 5544
Экономика
Зарплаты строителей вырастут на треть - назвали причину
Зарплаты строителей вырастут на треть - назвали причину Просмотров: 513
Названы самые популярные покупки ко Дню Независимости
Названы самые популярные покупки ко Дню Независимости Просмотров: 270
Июль стал удачным: показали зарплаты чиновников правительства
Июль стал удачным: показали зарплаты чиновников правительства Просмотров: 405
Украина получит $2,7 млрд от МВФ
Украина получит $2,7 млрд от МВФ Просмотров: 207
Цены на нефть начали расти
Цены на нефть начали расти Просмотров: 198
Больше всего комментируют
11
Порошенко облили зеленкой
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
Голосов: 26813
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть