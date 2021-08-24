Доллар подорожал после длинных выходных

Доллар подорожал на 2 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 25 августа установил курс доллара на уровне 26,67 грн. Это на 2 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 31,13 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,61 грн. Продают по 26,82 грн.

За евро предлагают 30,98 грн. Продают по 31,38 грн.

Российский рубль покупают по 33 коп. Продают по 37.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.