Доллар подорожал: курс валют на 28 октября

Доллар подорожал на 6 коп. Фото: Цензор.НЕТ

Национальный банк Украины на 28 октября установил курс доллара на уровне 25,17 грн. Это на 6 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 27,96 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,88 грн. Продают по 24,98 грн.

За евро предлагают 27,61 грн. Продают по 27,73 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.