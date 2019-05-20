Доллар подешевел: сколько стоит 21 мая

Доллар подешевел на 16 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 21 мая установил курс доллара на уровне 26,20 грн. Это на 16 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 19 коп. Стоит 29,26 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвала не будет: что ждет гривну после заявлений Зеленского

В обменниках доллар покупают по 26,22 грн, продают по 26,23 грн.

За евро предлагают 29,27 грн. Продают по 29,36 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

Украинцы традиционно меняют гривны на доллары и считают, что так хранят свои деньги. На руках у населения около $83 млрд, говорят в Нацбанке. Если все депозиты перевести в валюту, то получим только $15 млрд, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.